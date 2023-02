Un lettore: "Attenzione perchè in via Mombarone a Biella c'è un “canyon”"

"Salve Direttore,

so che la via Mombarone (traversa secondaria di via Tripoli) sia poco trafficata, trattasi più che altro ad uso dei residenti di zona, e che da parecchio saranno certo a conoscenza di questo “canyon”, ma che dire di chi occasionalmente ci transita?

Se da via Tripoli si arriva in via Paietta, e si accede alla via Mombarone voltando a destra, ci si ritrova faccia a faccia con questo enorme cratere, proprio a centro strada; impossibile quindi scansarla, l’unica soluzione sta nel fermarsi letteralmente, prendere le misure, e passarle letteralmente sopra, sperando di essere alla guida di un veicolo sufficientemente largo. Ovvio, fortemente disagiante data la progressiva profondità, sia per i veicoli (sia a quattro che a due ruote), che per la salute del malcapitato di turno, anche se ci ha a che fare marciando anche a passo d’uomo. È sin troppo grande per passare inosservata. Non é assolutamente segnalata, e tantomeno considerata da chi dovrebbe provvedere alla sistemazione, dato che mentre scattavo foto, un pedone (probabilmente residente in zona) vedendomi ha esordito con “Abbiamo già avvisato parecchie volte i Vigili Urbani!”.

L’immagine, nonostante io abbia indicato le zone più da evitare, e andando pianissimo, non rende bene l’idea.

Fateci un giro e poi tirerete le vostre conclusioni.

PS. 15/20 metri più avanti ce ne é una seconda, piccola ma in grado anch’essa di far felici i gommisti, come minimo.

Saluti"