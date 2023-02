Vittoria in trasferta per la SPB Esso Maxemy, 3 a 1 a Cuneo

Buona prestazione per la SPB Esso Maxemy, che riesce a vincere in casa del Volley Cuneo. Un 3 a 1 che aiuta i biellesi ad essere ancora in competizione per provare ad arrivare tra le prime due nel girone di Serie D. Dopo un primo set vinto, i ragazzi di coach Bonaccorso si sono rilassati un po’ troppo, perdendo il secondo parziale. Da questo punto in poi la SPB si è ripresa alla grande, terminando la partita in controllo.

“Tutto sommato è stata una buona partita - dice il centrale Ernesto Pozzi -. Dopo aver vinto il primo set ci siamo deconcentrati troppo e abbiamo perso il secondo. Dopodiché ci siamo ripresi e abbiamo concluso senza troppe difficoltà. Tre punti importanti per il campionato, speriamo di continuare su questa strada anche nei prossimi incontri.”

Sabato alle 17 ci sarà la sfida contro Novara, la SPB Esso Maxemy sarà al Palapajetta per un’altra partita di campionato. Vi aspettiamo per tifare i nostri ragazzi in quest’altra occasione, perché ogni partita è fondamentale per questa Serie D.

Cuneo Volley - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 21-25; 25-15; 21-25; 18-25.

Tabellino: Bottigella 8, Castelli 0, Maio 0, Mazzoli 17, Pelle 14, Pozzi 9, Rege 9, Spinello 3, Vicario 1. Libero: Pelosini, Ressia.