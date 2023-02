Vittoria esterna per la SPB Ilario Ormezzano Sai, 3 a 1 su Chieri

Una vittoria importante per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che conquista tre punti a Chieri, terza in classifica. Una partita che ha visto i biellesi partire molto forte, soprattutto in battuta, con Chieri che piano piano è tornata in partita, fino a vincere il terzo parziale. Nel quarto un buonissimo inizio di Emanuele Frison al servizio ha permesso alla formazione ospite di controllare il risultato fino alla fine.

Il direttore sportivo Federico Barazzotto commenta così la gara: “Non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, a Chieri è sempre complicato mantenere alto il livello. Loro ci hanno messo in difficoltà sfruttando i loro punti forti, ma il risultato ci sorride e siamo contenti dei tre punti. Ora testa alla sfida che verrà sabato prossimo, quella con Lasalliano, che deciderà le gerarchie di questo girone di Serie C.”

Un’altra vittoria da tre punti, che conferma il primato della SPB Ilario Ormezzano Sai. La capolista ospiterà i secondi in classifica, sabato al Palapajetta, per una partita infuocata. Vi aspettiamo in palestra per tifare i nostri ragazzi!

Polisport Chieri - SPB Ilario Ormezzano Sai 1-3

Parziali: 17-25; 21-25; 26-24; 20-25.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 6, Debenedetti 8, Gallo 0, Frison D. 20, Frison E. 7, Marchiodi 14, Scardellato 18. Libero Vicario. NE: Ricino, Sganzetta, Ujkaj.