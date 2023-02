“Su Nuraghe Calcio Biella” pareggia 2-2 con “Nottingham Forest”

Si è conclusa con il pareggio di 2-2 la partita disputata venerdì 24 febbraio tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Nottingham Forest”, formazione che occupa la seconda posizione nella classifica provvisoria del campionato provinciale di calcio a 7, categoria “open”, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

“Su Nuraghe Calcio Biella” è attualmente in quarta posizione, perché la graduatoria non tiene conto delle due partite in sospeso, rinviate con date ancora da definire, che – afferma il presidente di “Su Nuraghe”, Battista Saiu - la nostra squadra deve ancora disputare contro “San Giovanni Bosco Pro Riva” e contro l’“Associazione Sportiva Divano Kiev”.I due gol del pareggio sono stati realizzati da Matteo Motta, cannoniere padrone di casa; mentre, per gli ospiti di “Su Nuraghe” - allenato da Robeto Geromel e diretto da Gaspare Carmona - hanno segnato rispettivamente Antonello D’Eri e Nicolas Ezio Quaregna.

Derby atteso e partecipato anche dal pubblico, che ha potuto assistere a una bella partita con atleti di buon livello sportivo, in un incontro correttamente arbitrato dal giovane Michelangelo Faccin. Gli sfidanti, in vantaggio alla fine del primo tempo, sono stati raggiunti nella seconda parte della gara confermando, anche nel risultato finale, il sostanziale equilibrio delle due formazioni.Prima dell’incontro, il presidente Pino Lopez ha voluto premiare, con vini offerti dall’Enoteca di Biella di via Ivrea, i tre giocatori di “Su Nuraghe”, Edoardo Ceria, Federico Golzio e Antonello D’Eri per aver messo a segno tripletta di gol in una sola partita.

Prossimo incontro, lunedì 27 febbraio, alle ore 21:00 a Vigliano Biellese, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, per la disputa della 13a giornata tra “Su Nuraghe Calcio Biella” ed “#Escile Team”.