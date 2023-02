Rugby, Amatori Alghero vs Biella Rugby 30-28

Alghero, “Campo Maria Pia” – domenica 26 febbraio 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XV Giornata

Amatori Alghero v Biella Rugby 30-28 (17-7)

Marcatori: p.t. 8’ m. Marchetto tr. Cipriani (7-0); 12’ m. Alvarado n.t. (12-0); 17’ m. Leveratto n.t. (17-0); 27’ m. Cerchiaro tr. Susperregui (17-7). s.t.: 13’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (17-14); 22’ m. Marchetto tr. Cipriani (24-14); c.p. Cipriani (27-14); 72’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (27-21); 75’ m. Ramaboea tr. Susperregui (27-28); 40’ c.p. Cipriani (30-28).

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Cerchiaro (68’ Benettin), Travaglini; Susperregui, Della Ratta (55’ Besso); Vezzoli (cap.), Perez Caffe (62’ Passuello), Mafrou (44’ Mondin); G. Loretti, Haedo; Ledesma, Braglia (62’ L. Loretti), Panigoni (70’ Vecchia). Non entrati: Tosetti e Ongarello.

All. Benettin

Amatori Alghero: Leveratto; Delrio, Deligios (55’ Nicita), Di Sano, Alvarado; Cipriani, Cuesta; Torello, Canulli (cap.), Ceglia; Tveraga, Bollo; Bellotti (60’ D’Aleo), Marchetti, Cataldi (78’ Macchioni). Non entrati: Gabbi, Solinas, Peana, Bombagi, Marrone

All. Lo Greco

Arb. Francesco Crepaldi (Milano)

AA1 Uccheddu (Cagliari) AA2 Ganbule (Cagliari)

Cartellini: 4 giallo a Ledesma (Biella Rugby); 37’ rosso a Ceglia (Amatori Alghero); 44’ giallo a Haedo (Biella Rugby); 78’ giallo a L. Loretti (Biella Rugby)

Calciatori: Cipriani (Amatori Alghero) 4/8; Susperregui (Biella Rugby) 4/5

Note: Giornata piovosa. Campo fangoso. 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Amatori Alghero 5; Biella Rugby 2

Player of the Match: Michele Canulli (Amatori Alghero)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 15: Asd Milano – Rugby Parma 26-13; Noceto – Cus Genova 29-0; Rugby Parabiago – Cus Milano 35-18; Amatori Alghero – Biella Rugby 30-28; VII Rugby Torino – I Centurioni 26-9.

Classifica. Rugby Parabiago punti 56; Noceto 50; I Centurioni 43; Cus Milano 39; Asd Milano 37; VII Rugby Torino e Biella Rugby 36; Rugby Parma 34; Amatori Alghero 22; Pro Recco 9; Cus Genova 8.

Si torna da Alghero di pessimo umore. A pesare una sconfitta subita negli ultimi minuti di gioco con il punteggio di 30-28. Nemmeno il doppio bonus, mete e sotto break, riescono a consolare Vezzoli e compagni.

Ottanta minuti degni della sceneggiatura di un film di fantascienza con imprevisti, colpi di scena, e cambi di fronte del tutto inaspettati. Peccato per il finale che lascia delusi, in attesa del seguito.

Un po’ opaca la partenza di Biella che perde un giocatore per sospensione temporanea nei primi minuti e presta il fianco agli agguerriti avversari che infliggono laceranti ferite per ben tre volte: tre mete e una trasformazione. Quando si torna in parità la situazione sembra andare meglio, anche se le touche sembrano proprio non riuscire. Al 27’ il primo moto di reazione: Susperregui buca la linea difensiva algherese e ricicla, prima di essere fermato, sul giovane Cerchiaro che conclude al centro dei pali. Facile per Susperregui trasformare il 17-7, punteggio destinato a contrassegnare il parziale.

Al 37’ il direttore di gioco decide di punire una reazione scomposta e ripetuta di Alghero, con un cartellino rosso. A Biella rimangono quasi quaranta minuti da giocare in superiorità, ma la storia sarebbe troppo banale e al 44’ perde Haedo punito con una temporanea. Alghero aggredisce, come ha fatto per quasi tutto il tempo, ma Biella stupisce. Al 53’ Foglio Bonda parte palla in mano da metà campo e batte almeno tre avversari prima di segnare ancora una volta al centro dei pali: 17-14.

Al 62’ Alghero segna la meta del bonus alla quale si sommano tre punti di un piazzato realizzato poco più tardi. Biella ritrova il ritmo giusto e, proprio quando non te lo aspettavi più, iniziano gli effetti speciali. Al 72’ Biella è in difesa, Ramaboea intercetta a prova ad avanzare. Braccato dagli avversari ha la felice intuizione di calciare lungo verso l’area di meta. L’ovale segue la traiettoria corretta e Foglio Bonda, partito da posizione arretrata, lo accompagna prima di schiacciarlo a terra oltre la linea di meta. Susperregui trasforma il 27-21.

Al 75’ l’ultima azione rocambolesca gialloverde: Travaglini porta la palla da metà campo correndo lungo la fascia, allarga il gioco e la palla viene servita Ramaboea che conclude, dopo aver saltato due avversari, siglando meta e doppio bonus point. Susperregui trasforma e firma il sorpasso: 27-28 e cinque minuti ancora da giocare.

Alghero ha la forza di attaccare, Biella si impegna a difendere, ma troppi falli regalano ai padroni di casa molteplici occasioni. Quella fatale allo scadere, da posizione favorevole al calcio tra i pali. Un’occasione troppo ghiotta per Alghero che la coglie al volo e ribalta il risultato per la seconda volta.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo incominciato male la partita prendendo il primo giallo, Alghero ne ha approfittato segnando tre mete. Noi abbiamo sofferto questa reazione, poi abbiamo ritrovato la concentrazione e fatto qualcosa di buono in attacco. Sul finale siamo riusciti a ribaltare il risultato, ma sul finale, con quel calcio contro sono riusciti a portare a casa la partita. Di questo incontro, salvo la voglia di ribaltare la partita dimostrata fino alla fine”.