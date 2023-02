Pallavolo: TeamVolley-Cus Collegno 3-0

Missione compiuta. Lo scontro diretto per la salvezza è del Bonprix TeamVolley, che davanti al caldo pubblico lessonese batte con un secco 3-0 il Cus Collegno, vecchia conoscenza della serie C. Già nel pre-partita si intuiva l’importanza della gara: “Uno snodo cruciale” si commentava a bordo campo. Risultato finale netto ma partita molto combattuta, poco spettacolare e con tanti errori. L’unica cosa che conta alla fine sono i tre punti.

TeamVolley che arriva alla partita incerottato: Riccardi ha accusato qualche problema nell’allenamento di venerdì e non è disponibile. Solito starting-six per coach Fabrizio Preziosa: Boggio in regia, Peruzzo e Galliano centrali, capitan Diego, Levis e Filippini, Cimma e Spinello si alternano nel ruolo di libero. Collegno risponde con Giay al palleggio, Bonelli, Viotto e Casalis, Gerbaudo e Carofiglio, Regoni libero.

Nel primo set l’equilibrio regge fino al 10 pari, poi le torinesi allungano e sul 13-18 il TeamVolley sembra alle corde. Eppure arriva la scossa: le bianco-blu ricuciono fino al -2 e coach Bellagotti chiama il tempo. Un turno al servizio positivo di Boggio che insiste su Carofiglio riporta la contesa in parità. Lo stesso coach torinese chiama out un pallone che invece cade abbondantemente in campo, il Cus è in difficoltà e capitan Diego segna il 26-24 che alza i decibel all’interno del Palasport, grazie al 13-6 di parziale delle padrone di casa.

Nel secondo set il copione non cambia. Una serie di errori gratuiti porta Collegno sul 3-8 e Preziosa chiama time-out. Con difesa, pazienza e muro il TeamVolley rimane in gara, anche perché le avversarie regalano parecchio a loro volta. Sull’11-17 il tecnico della Bonprix chiama ancora il tempo, l’inerzia gira. Due time-out di Bellagotti non fermano la rimonta 2.0 del TeamVolley che impatta sul 23 pari grazie alla neo-entrata Boglio. Il 25-23 arriva da un’infrazione delle torinesi, che accusano il colpo mentre dall’altra parte della rete il morale decolla.

Nel terzo set un generoso scambio di cortesie reciproche conferma l’equilibrio. Qualche chiamata arbitrale dubbia regala alle lessonesi il vantaggio sul 20-17. Il solito turno di Boggio scava un piccolo solco, Diego mette all’incrocio delle linee il 22-19 ma Collegno non demorde. Galliano piazza qualche bel colpo, il coach torinese Bellagotti si infuria con il primo fischietto per una non-chiamata, con valide ragioni. Ai vantaggi la spunta il TeamVolley, un 29-27 da cuori forti, firmato dal punto finale di Zatta.

“Vittoria pesantissima – ammette il vice-allenatore Paolo Salussolia - non dico che fosse la partita decisiva per il campionato, ma sicuramente esserne uscite bene potrebbe dare una spinta importante per le prossime gare. Una sfida tirata come ci aspettavamo. Conosciamo bene coach Bellagotti, sapevamo che la squadra avrebbe giocato in questa maniera e infatti ci hanno fatto faticare fino alla fine. Noi siamo state brave a non disunirci più di tanto quando siamo andate sotto nel primo e nel secondo set, con lo stesso punteggio di 13-18. Siamo rientrate sfruttando quel poco spazio che ci hanno lasciato. Nel terzo abbiamo provato ad allungare noi ma purtroppo abbiamo ricambiato il favore. Sarebbe stato troppo facile” scherza il tecnico bianco-blu. “La vittoria è molto importante, ma come in altre situazioni positive ora è fondamentale dare continuità, altrimenti incappiamo nello schema “Bene con Vigevano, male con Lingotto”. Dagli altri campi, c’è la vittoria di Casale nello scontro – quasi – diretto con Chieri che non ci fa piacere, e Savigliano che ha battuto Alba anche meno. Al momento è ancora tutto sufficientemente nelle nostre mani, ovvio che se le altre rallentano ci fanno una cortesia, ma tutto sommato dipende ancora da noi. La possiamo ancora gestire, senza piangere troppo se i risultati che emergono non ci fanno comodo. Prossima settimana, toccherà a noi giocare ad Alba: squadra che è cambiata tanto, si è infortunata la palleggiatrice titolare, ha fatto degli acquisti che hanno impattato bene, ci sono giocatrici molto forti, esperte e fisiche che all’andata ci hanno fatto soffrire. Una partita molto difficile per noi, dovremo essere molto quadrate in muro-difesa, sfruttando i loro pochi punti deboli: poca continuità di bagher e qualche errore nelle mani. Sperando che i loro nuovi innesti debbano ancora conoscersi e carburare” conclude Salussolia.

Sulla stessa linea, la palleggiatrice Alessia Boggio. “E’ andata bene, ci siamo comportate come dovevamo. Abbiamo affrontato una settimana abbastanza dura, dove non abbiamo dato il meglio, però poi nell’ultimo allenamento ci siamo impegnate e i risultati si sono visti. La vittoria è molto importante, perché siamo idealmente più vicine alla salvezza. Con questa partita ci allontaniamo un po’ dalla zona pericolosa, però dobbiamo ancora combattere per ottenere quello che vogliamo. Nei primi due set non abbiamo dato proprio il meglio, però loro ci hanno aiutato in molte cose e alla fine l’abbiamo portata a casa”.

TABELLINO – SERIE B2 Girone A – 17° giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – CUS COLLEGNO 3-0 (26-24/25-23/29-27)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta 3, Galliano 10, Peruzzo 5, Levis 4, Filippini 16, Diego 16, Boglio 2, Valsecchi ne, Boggio 3, Riccardi ne, Spinello (L), Biasin ne. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

CUS COLLEGNO: Martin 2, Bonghi (L), Bonelli 17, Bonansea, Bertolotto, Ostellino ne, Viotto 7, Casalis 2, Marino, Giay 4, Regoni (L), Niccoli ne, Gerbaudo 6, Carofiglio 14. Coach Alessio Bellagotti, assistente Simone Fumero.