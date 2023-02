Bocce, Crc Gaglianico corsaro in Friuli - Foto Federbocce

Doppia vittoria esterna in Friuli per il Crc Gaglianico nella 7 e 8° giornata del campionato di serie A di bocce specialità volo, in programma ieri, sabato 25, ed oggi, domenica 26 febbraio.

Ieri il team biellese ha espugnato il campo del Maxim a Pasian di Prato in provincia di Udine con il punteggio di 18-6.

Oggi, sempre in terra udinese, a Fagnana, secondo successo contro il Quadrifoglio, con Gaglianico che, mantenuto il vantaggio sino al tiro progressivo, ha affondato i colpi con le coppie Bunino-Cibrario e Doria-Ariaudo ed i solisti Graziano e Pautassi per il 16-8 finale.

Questi tutti i risultati e la classifica.

(7^ giornata): Auxilium–Chiavarese 15-9; La Perosina–Nus 23-1; Marenese–Brb 12-12; Maxim–Gaglianico 6-18; Noventa–Quadrifoglio 13-11.

(8^ giornata): La Perosina–Chiavarese 18-6; Maxim–Brb 4-20; Noventa –Marenese 14-10; Nus–Auxilium 13-11; Quadrifoglio–Gaglianico 8-16.

Classifica: Brb 15, La Perosina e Noventa 13, Marenese 12, Gaglianico 10, Quadrifoglio 6, Nus 5, Chiavarese e Auxilium 4, Maxim 0.