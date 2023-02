Pella sulla Pedemontana: “A passi veloci per completare opera fondamentale"

“La Pedemontana biellese é un'opera di indiscussa rilevanza, ma l'unico governo che vi ha impresso velocità per la realizzazione é quello a guida centrodestra. Sono infatti molto contento di annunciare che lunedì 27 febbraio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l'appalto integrato della superstrada che collegherà il nostro territorio alla rete autostradale, a soli venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo con delibera CIPESS, lo scorso 8 febbraio, e a meno di due mesi dall'approvazione della Legge di Bilancio per il 2023, di cui sono stato relatore, che ha consentito lo stanziamento delle risorse necessarie a riavviare il progetto, bloccato da tempo e sottoposto, come tutti, ai rincari materiali ed energia”. A parlare il deputato biellese, nonché capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella.

E aggiunge: “Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, per il quale ringrazio in particolare il sottosegretario Tullio Ferrante e il Gruppo di Forza Italia, insieme al Ministro e al vicepresidente Salvini, perché consentirà al Biellese di avere una marcia in più per essere competitivo e connesso alla rete infrastrutturale”.