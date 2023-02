Biella, consueto successo per Fagiolata deglii Amici del Piazzo - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Per la 49° volta gli abitanti del Piazzo e tanti altri amanti della fagiolata si sono ritrovati oggi, domenica 26 febbraio, in Piazza Cucco a Biella per la distribuzione della Fagiolata degli Amici del Piazzo, cucinata secondo una ricetta che si ispira a quella della fagiolata di Santhià.

Ottanta chilogrammi di fagioli e 60 di salami hanno riempito gli otto paioli fumanti allestiti in piazza Cucco.