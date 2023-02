A Ronco è carnevale tra festa per i bambini e distribuzione della fagiolata, FOTO

Giornata di carnevale a Ronco oggi domenica 26 febbraio con l'organizzazione della Pro Loco di Ronco Biellese, l’Associazione il Bruco e il Gruppo Alpini di Ronco Biellese.

Per il maltempo, la festa dedicata ai bambini tra animazione, tanti giochi e coriandoli si è svolta in palestra, mentre alle 16 è iniziata la distribuzione della fagiolata cucinata con 45 chili di fagioli e 25 di salamella. In tutto 5 i paioli fumanti attorno ai quali hanno lavorato per ore i volontari con un risultato squisito.