L' Alberghiero di Mosso ai Campionati della Cucina Italiana con la polenta concia, FOTO

Due studentesse dell'Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” di Mosso, Greta Barberis Vignola e Soukaina Tahli della classe terza B hanno partecipato alla Settima edizione dei Campionati della Cucina Italiana che si sono svolti a Rimini dal 19 al 22 febbraio, organizzati dalla F.I.C., Federazione Italiana Cuochi, in collaborazione con Italian Exibition Group.

A fianco delle ragazze, il loro docente di Enogastronomia-Cucina, il prof. Stefano Bozzone. Insieme hanno concorso per la categoria Street food conquistando la medaglia di bronzo. Tema del concorso era presentare un piatto del proprio territorio. Dunque, il “Gae” di Mosso ha portato a Rimini uno dei piatti più tipici della tradizione biellese: la polenta concia. Il nome scelto per la squadra? PLP, Pazzi per La Polenta!!!

La competizione si è volta nella giornata del 19 febbraio presso i padiglioni della fiera. In gara anche chef ed esperti del settore con i quali le giovani allieve del “Gae” hanno dovuto confrontarsi. I giudici hanno osservato la loro professionalità e le loro competenze tecniche, apprezzando rigore e serietà. Grande soddisfazione anche per il prof.. Bozzone che ha gareggiato fianco a fianco con le sue alunne. “E’ stata un’esperienza intensa e stimolante che ci ha permesso di entrare in un contesto di eccellenze e di professionalità ad alto livello”.

Un valore aggiunto per l’ istituto Alberghiero di Mosso che mette a segno un altro risultato importante in un anno scolastico pieno di iniziative ed eventi.