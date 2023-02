Tre pullman escono di strada lungo la Strada per Oropa, nessun ferito. Viabilità in tilt, FOTO

Tre pullman escono di strada lungo la Strada per Oropa, nessun ferito. Viabilità in tilt

Incidente lungo la strada che porta a Oropa nella mattina di oggi domenica 26 febbraio.

Per cause ancora da accertare, ma con molta probabilità per la neve che ha reso l'asfalto sdrucciolevole, tre pullman sono usciti di strada creando importanti problemi alla viabilità, si tratta di due turistici e uno di linea.

Molte le auto in coda con difficoltà a fare manovra per la strada stretta e per via della neve. Non sembra fortunatamente che siano rimasti coinvolti altri mezzi nè che ci siano feriti.

Sul posto ci sono la Polizia, la Protezione Civile e la Polizia Locale.