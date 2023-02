Rete elettrica per pecore e una motosega, il bottino dei ladri in una cascina a Mongrando

Furto consumato a Mongrando, in una cascina in via Graglia.

Secondo quando ricostruito, malviventi per ben due volte a distanza di pochi giorni si sarebbero introdotti in una cascina: una prima volta avrebbero portato via 50 metri di rete elettrica per pecore da un prato adiacente alla cascina e una seconda volta una motosega.

Sul fatto indagano i Carabinieri.