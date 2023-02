Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi domenica 26 febbraio sulla provinciale 100, la strada che collega Biella con Andorno.

Per cause ancora da accertare, anche se non si esclude che molto sia dipeso dall'asfalto reso scivoloso dalla neve e dalla pioggia, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muro.

Non sembrano essere stati coinvolti altri mezzi.

Attenzione ai rallentamenti alla viabilità.