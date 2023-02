Auto contro monopattino a Biella lungo via Carso. Donna in ospedale.

Incidente ieri sera sabato 25 febbraio intorno alle 21,20 tra auto e monopattino.

Il fatto è successo in via Carso a Biella, in direzione viale Roma.

Ad occuparsi dei rilievi del caso sono stati i Carabinieri. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha trasportato la donna alla guida del monopattino in ospedale per gli accertamenti del caso.