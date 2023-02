Oasi delle Api, germinano le piante mellifere rifiorenti

La struttura - voluta e condivisa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” (curatore dell’area), dal Club Soroptimist di Biella e dall’Associazione Biellese Apicoltori - è allestita presso l’area “Nuraghe Chervu” in corso Lago Maggiore, alle porte orientali di Biella.

L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle api per la sopravvivenza dell’uomo, ma anche per studiare strategie per la loro stessa sopravvivenza. Per questo, nell’autunno scorso, grazie alla disponibilità dell’Azienda Agricola di Roberto Mercandino di Chiavazza, è stata eseguita la semina di essenze mellifere in una fascia antistante all’Oasi.

Parallelamente, un sacchetto delle stesse sementi è stato distribuito dall’Associazione Biellese Apicoltori a tutti gli associati che dispongono di una porzione di terreno. Ora i semi iniziano a germinare e, nonostante la perdurante siccità, si spera in una abbondante fioritura. Lo scopo è quello di valutare quali fioriture potrebbero rivelarsi utili, sul nostro territorio, per sostenere le api che stanno soffrendo a causa dei cambiamenti climatici.

In questa ricerca, l’Associazione Biellese Apicoltori è affiancata dalla prof.ssa Paola Ferrazzi, già ricercatrice presso l’Università degli Studi di Torino, e dall’Agronomo Andrea Gesiot. Sostiene l’iniziativa anche la ditta Hobby Farm, punto di riferimento nazionale per l’apicoltura e vanto del Biellese.