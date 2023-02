“Contos mai iscritos/ Racconti mai scritti”, la nuova poesia Nicola Loi

Bagliori di identità filtrano dai versi che Nicola Loi di Ortueri ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella. “Contos mai iscritos/ Racconti mai scritti” contengono messaggi destinati ai “... professores dae Roma pagados/ ... professori da Roma pagati”, estensori di un’unica narrazione alla quale è stata sacrificata la ricchezza storica dell’Isola.

“Totu cherent passare in sa fiama”, tutto vogliono bruciare, “passare alla fiamma” è il lamento del Poeta, con riferimento ai ritrovamenti statuari europei più antichi venuti alla luce nella Penisola del Sinis nel 1972, inscatolati e “dimenticati”. “E s'arte agatada in monte Prama, Si fit linna l'aiant postu fogu./E l'arte trovata in Monte Prama”, “se fosse stata legna l’avrebbero messa a fuoco”.

Storia antica e non solo sarda: per negarla non viene indagata, nascosta. E “Nois umiliados e ofesos,/ Noi umiliati e offesi”, lamenta Loi, dando comunque fiato al mai sopito anelito identitario, perché, “Chie at in coro vera sardidade, Cheret tota s'istoria torra iscrita/Chi ha in cuore vera sardità, vuole tutta la storia riscritta”.Postata sui social di “Su Nuraghe”, nella traduzione di Gabriella Peddes e rivisitata da Roberto Perinu, la poesia verrà inserita nella ricca antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri transoceanici tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina). Incontri mensili nell’ambito di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Assessoradu de su Traballu, Formatzione professionale, Cooperatzione e Seguràntzia sotziale - Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna.

Prossimo appuntamento martedì 28 febbraio, ore 21 (in Italia), ore 17 (in Argentina)

Contos mai iscritos

Isparghimos sas velas a su 'entu,

Sulcamus mare prenda mia galàna.

Cun sos isteddos de su firmamentu,

Comente a cuddu populu Shardana.

Chircamus sas antigas raighinas,

De cudda zente nostra 'e su nuraghe.

Chi at lassadu nobiles fainas,

Navighende totue cun sa paghe.

Nois andamus fatu a cussa istoria,

Pro chi siat sa zente testimonza.

Solu de Roma numenant sa gloria,

Cuant s'istoria nostra che birgonza.

Totu cherent passare in sa fiama,

Pro inoghe no gastant unu soddu.

E s'arte agatada in monte Prama,

Si fit linna l'aiant postu fogu.

Solu sos contos de su Continente,

Pro inoghe no gastant unu soddu.

Ma mi cherides narres su comente,

Faulas bogades che santos a coddu.

Fenicios, Punicos e Cartaginesos,

Pro professores dae Roma pagados.

Nois umiliados e ofesos,

Ca sos antigos Sardos sunt cuados.

Pecadu! Ca natzìones anzenas,

Nde sunt betende a terra sa caratza.

Pedras chi de iscritos sunt pienas,

Chi nos faeddant de s'antiga ratza.

S'istoria de sa terra isolana,

No cheret bentulada che sa paza.

Devet sonare che una campana,

No comente a oe una sonaza.

Chie at in coro vera sardidade,

Cheret tota s'istoria torra iscrita,

Connoscat cudd'antiga identidade,

Che Peraula santa beneita.

Nigolau Loi, su 23 de frearzu 2023



Racconti mai scritti

Spargiamo le vele al vento,

Solchiamo mare gioiello mio prezioso.

Con le stelle del firmamento,

Come a quel popolo Shardana.

Cerchiamo le antiche radici,

Di quella gente nostra del nuraghe.

Che ha lasciato nobili insegnamenti,

Navigando dappertutto con la pace.

Noi andiamo dietro a quella storia,

Perché sia la gente testimone.

Solo di Roma ricordano la gloria,

Nascondono la storia nostra come vergogna.

Tutto vogliono passare nella fiamma,

Per qui non sganciano un soldo.

E l'arte trovata in Monte Prama,

Se fosse legna l’avrebbero messo fuoco.

Solo i racconti del Continente,

Per qui non sganciano un soldo,

Ma mi volete dire il perché,

Bugie tirate fuori come santi a spalle.

Fenici, Punici e Cartaginesi,

Per professori da Roma pagati.

Noi umiliati e offesi,

Perché gli antichi Sardi sono nascosti?

Peccato! Perché nazioni straniere,

Ne stanno buttando a terra la maschera.

Pietre che di scritture sono piene,

Che ci parlano dell'antica razza.

La storia della terra isolana,

Non vuole ventilata come la paglia.

Deve suonare come una campana,

Non come oggi un campanaccio.

Chi ha in cuore vera sardità,

Vuole tutta la storia riscritta.

Conoscano quell'antica identità,

Come Parola santa benedetta.

Nicola Loi, 22 febbraio 2023