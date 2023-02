Avis Coggiola: donazioni in leggero calo ma iscrizioni di giovani in aumento

Giovedì 23 febbraio presso la sede di via Roma 135 a Coggiola si è svolta l'annuale assemblea dei soci della sezione Avis Coggiola; nel corso dell'assemblea sono stati approvati i bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023 e illustrate le attività associative del 2022. Le donazioni sono state 346 ( 306 sacche di sangue e 40 di plasmaferesi ) con un leggero calo di 7 donazioni rispetto al 2021 mentre i donatori iscritti sono stati 18 con 19 dimissioni per un totale di 183 donatori idonei; "Ringraziamo di cuore tutti i donatori che regolarmente si recano per effettuare la donazione e continuano a far crescere e vivere la nostra associazione", commentano dall'assemblea.

Le note positive sono state la crescita di giovani iscritti e il nuovo sistema di prenotazione alla donazione "Biella clicca e dona" mentre le note negative sono la mancanza di comunicazione con il C.T. di Biella e le attese infinite per le prenotazioni alle assunzioni e agli esami con pochi posti disponibili. La speranza è che la situazione trovi una giusta soluzione, considerando che i nostri donatori per la donazione e per gli esami devo percorrere piu di 30 km per raggiungere il Centro trasfusionale di Biella.

Nel corso della serata la sezione ha anche tracciato un bilancio degli appuntamenti svolti nel 2022, come il progetto scolastico “ Favole per crescere “ tenutosi presso le scuole elementari di Coggiola nel mese di Marzo, la collaborazione con AIRC a Maggio in occasione dell’evento Azalee della ricerca mentre a settembre la sezione si è ritrovata dopo anni di stop organizzando la festa sociale e la premiazione dei soci benemeriti. Infine a novembre si è svolta la tradizionale castagnata avisina.

Gli appuntamenti per il 2023 sono stati confermati, la sezione sarà presente in piazza il 13 maggio per l'evento AIRC in occasione della festa della mamma e le azalee della ricerca, allestirà lo stand informativo alla festa della paletta di Coggiola, la festa sociale a Settembre e la castagnata avisina a novembre mentre proseguirà la collaborazione con l'istituto comprensivo di Pray con un progetto in fase di definizione.

Chi volesse ricevere informazioni per diventare donatore può scrivere alla mail coggiola.comunale@avis.it, inviare un messaggio al numero whatsapp 3334521520 o seguire le pagine ufficiali Avis Comunale di Coggiola su Facebook e Instagram.