Per le video adozioni di Newsbiella.it ecco Polpetta di Gattopoli, VIDEO

A Gattopoli gli ospiti felini cominciano ad aumentare e abbiamo già la nostra prima mamma in attesa di ben 6 micetti. Per fortuna il tempo ci aiuta a consumare meno pellet, ma le spese sono ancora tante e dobbiamo sterilizzare più di trenta gatti nelle situazioni di Massazza, Campiglia, e Biella.

Proprio per questo il 4 marzo abbiamo organizzato una cena vegetariana a favore dell’associazione, se vi fa piacere passare una serata in compagnia contattateci al 328 85 87 460, Zia Paola e le volontarie vi aspettano!

POLPETTA

Polpetta è un micio giovane, ha meno di 2 anni, ed è stato recuperato da Gattopoli in un sottotetto di una fabbrica di Biella con l’aiuto dei ragazzi che vi lavorano. È vivace e giocherellone, adora farsi fare i grattini sulla pancia e cacciare le palline nel suo gabbione. Purtroppo è risultato positivo alla leucemia felina, ma per fortuna la malattia non è attiva e gode di ottima salute: ha solo bisogno di una famiglia che possa farlo giocare. Per lui cerchiamo un’adozione in una famiglia come gatto unico o con altri gatti positivi alla felv.