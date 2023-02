Parcheggio selvaggio fuori da scuola a Biella: lo sfogo della mamma di un bambino di tre anni disabile

"Gentile Direttore

provo a scrivere a Lei nella speranza che leggendo ciò che accade i biellesi si interroghino e si pongano alcune importanti domande.

Sono una mamma con due bambini di 11 e 3 anni, il bimbo più piccolo è disabile e dunque posseggo il cartellino invalidi per il parcheggio riservato. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì la mia giornata viene disturbata dall’impossibilità di usufruire del parcheggio invalidi posto fuori dalle scuole dei bambini.

Il mio percorso è accompagnare prima il grande alla Marconi alle ore 7.40, poi il piccolo alla Cerruti. Infine mi reco al lavoro fino alle ore 12.40, successivamente alle 13 vado a prendere il piccolo alla cerruti dove raramente trovo il posto dedicato libero a causa di genitori e nonni che si posizionano su quei due posti davanti a scuola. Questo determina che io mi debba parcheggiare lontano, scaricare il passeggino e correre a prendere il piccolo che essendo anche autistico mal tollera i cambiamenti e piange, scalcia fino alla macchina che non essendo parcheggiata nel posto corretto non ha adeguato spazio per caricare il piccolo e il suo passeggino, costringendomi a fare svariate acrobazie sotto lo sguardo disprezzante dei passanti. Fatto questo passaggio particolarmente gravoso vago per 38 minuti in macchina nel tentativo calmare il piccolo ( chi soffre di autismo ha delle crisi parecchio importanti e lunghe ) e per far arrivare l’ora di uscita del grande.

Alle 13.38 cerco disperatamente di parcheggiare nel parcheggio dedicato fuori dalla scuola Marconi ma immancabilmente i 4 parcheggi dedicati sono occupati da auto che non posseggono il permesso e alla richiesta di potermi parcheggiare vengo spesso insultata o semplicemente risulto invisibile.

Posso io chiamare tutti i giorni le forze dell’ordine per questo motivo? Devo diventare la barzelletta dei vigili urbani di Biella chiamandoli tutti i giorni? Possibile che i biellesi tanto solidali e generosi, i primi a mandare aiuti in tutto il mondo, siano così poco attenti ad un semplice cartello?

Un parcheggio può sembrare cosa da nulla ma vi assicuro che nella vita di un caregiver anche una cosa da nulla è importante, forse chi si parcheggia in quel posto con così tanta leggerezza non ha minimamente idea della vita che tanti di noi devono affrontare tutti i giorni. Li invito dunque volentieri ad accompagnarmi nei miei giri così forse capiranno l’importanza di un parcheggio per disabili e avranno più rispetto.

Grazie"