Scacchi, tre serate a tema all'Alchimista di Biella

Proseguendo nell’attività di divulgazione del gioco degli scacchi, lo Scacchi Club Valle Mosso ha volentieri accettato l’invito dell’Alchimista Gaming Cafè di Biella nel condividere questa passione con chi volesse avvicinarsi agli scacchi oppure saperne di più sulle specificità del gioco.

“Con Michele, il titolare del locale abbiamo quindi concordato tre appuntamenti, uno per mese con inizio mercoledì 29 marzo (per proseguire poi il 26 aprile ed il 24 maggio), simpaticamente denominate: «Robe da “matti”». Durante queste serate alcuni nostri soci saranno a disposizione per disputare qualche partita oppure illustrare le regole del gioco o ancora, semplicemente, per fare due chiacchiere sul nostro mondo – spiegano - Chi volesse maggiori informazioni sulle serate può rivolgersi direttamente all’Alchimista Cafè o in alternativa visitare la pagina Facebook del locale. Vi aspettiamo per una serata sulle sessantaquattro caselle!”.