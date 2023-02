Mongrando in Alto, grande partecipazione con la voglia di correre tutti assieme (servizio di M. Baù per newsbiella.it)

Grande partecipazione a San Lorenzo, dove è andata in scena l’ottava edizione di Mongrando in Alto, realizzata dalla parrocchia insieme alla società sportiva La Vetta Running.

150 i runners che si sono dati appuntamento nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio, per prendere parte alla camminata assieme alla corsa non competitiva. Nessun podio o titolo finale in palio: solo la voglia di stare insieme e condividere una bella giornata di sole lungo un percorso di circa 5,6 chilometri.