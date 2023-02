Primarie del Pd, dove si vota a Biella e nel Biellese

Domani, domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 8 alle ore 20 si terranno le primarie per l’elezione del segretario di un nuovo Partito Democratico. Stefano Bonaccini e Elly Schlein hanno preso i più voti durante i congressi di circoli che sono terminati domenica 12 febbraio e pertanto si confronteranno nelle primarie aperte come sempre a tutti le cittadine e i cittadini , iscritti e non iscritti al Partito.

Gli elettori e le elettrici non iscritti potranno prendere parte al processo democratico sottoscrivendo la dichiarazione in cui si riconoscono nelle proposta politica del Partito , di accettare che i propri dati anagrafici facciano parte del data base del partito democratico e versando il contributo di euro 2.

Chi può votare nei seggi predisposti dal PD. Tutti I cittadini e le cittadine italiane che si presenteranno con un documento di identità che attesti l’identità e la residenza .

Per il Comune di Biella è bene avere il certificato elettorale che attesti la corrispondenza del seggio PD alla sezione elettorale comunale.

Votazioni on line. Possono votare nei seggi anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono preregistrarsi sulla piattaforma www.partitodemocratico.it/Primarie2023) seguendo il tracciato e selezionando la sede della zona in cui vive.

Stessa procedura per le cittadine e cittadini italiani domiciliati e residenti all’estero.

Per registrarsi sulla piattaforma c’è tempo sino al giorno 18 febbraio e essere muniti dello SPID. Dove si vota .

A Biella si disporrà di tre seggi, altri otto sono previsti nel territorio come da elenco allegato. I seggi rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. A seguire lo scrutinio dei voti espressi.

DOVE SI VOTA A BIELLA …. a ogni seggio del Partito Democratico corrispondono le sezioni elettorali comunali di Biella elencate di seguito.

SEGGIO N. 1 SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO – Via Trieste 41-si recano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettorali comunali nn: 10/11/12/13/14/15 ( abitanti quartiere Vernato), sezioni 26/27/28/29/30/31 ( abitanti Quartiere San Paolo)/, sezione 32 ( abitanti del Piazzo), sezioni 33/34/35/36 (abitanti Oremo - Barazzetto – Vandorno) .

SEGGIO N. 2 VILLA SCHNEIDER /SEDE ANPI - Piazza Alfonso Lamarmora n. 6 – si recano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettorali nn: 1/2/3/4/5 ( abitanti quartiere Centro ) , sezioni 6 /7 ( ab. Pavignano – Vaglio) , sezioni 8/9 ( ab. Riva) , sezioni 37/38/39/ ( ab. Valle Oropa: Cossila – Favaro ) , sezione 46 ( ab. Pavignano Vaglio Colma) .

SEGGIO N. 3 SEDE POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA ASD - Via Cavaglià n. 14 si recano a questo seggio i cittadini che votano nelle sezioni elettorali nn: 16/17/18/19 ( ab. Villaggio Lamarmora ) , sezioni nn: 20/21/22/23/24/25 ( abitanti San Paolo, Masarone , Villaggio Sportivo), sezioni nn: 41/42/43/44/45 ( abitanti Chiavazza) .

E NEL BIELLESE …..

SEGGIO DI ANDORNO MICCA- SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO - Via Galliari 33- si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni: Andorno Micca-Campiglia Cervo - Miagliano - Piedicavallo - Pralungo -Rosazza - Sagliano Micca - Tavigliano – Tollegno.

SEGGIO DI CANDELO - CIRCOLO SAN LORENZO - Piazza San Lorenzo 5 - si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei seguenti comuni : Candelo – Benna – Verrone

SEGGIO DI COSSATO - SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO – Piazza Angiono 16 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Cossato - Brusnengo - Casapinta- Castelletto Cervo - Curino – Gifflenga- Lessona – Massazza_- Masserano- Mottalciata- Quaregna Cerreto – Villanova.

SEGGIO DI GAGLIANICO - CENTRO ANZIANI – Via A:Gramsci , 10 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Gaglianico - Borriana – Cerrione- Ponderano – Sandigliano

SEGGIO DI MONGRANDO – SEDE DEL PARITIO DEMOCRATICO – Via Roma 32 – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Mongrando – Camburzano – Donato-Graglia-Muzzano – Netro- Occhieppo Inferiore- Occhieppo Superiore – Pollone - Sala Biellese – Sordevolo- Torrazzo Zubiena

SEGGIO DI PRAY BIELLESE- SALA CONVEGNI – Via Roma – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Pray Biellese- Ailoche – Caprile – Crevacuore – Coggiola – Portula – Sostegno – Villa del Bosco

SEGGIO DI VALDILANA- CASA DEL POPOLO – Crocemosso – si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Valdilana, Callabiana , Camandona- Mezzana Mortigliengo- Strona Veglio

SEGGIO DI VIGLIANO BIELLESE – SEDE DELLA PODISTICA – Via Avilianum 26 - si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Vigliano Biellese- Bioglio - Pettinengo -Piatto-Ronco Biellese – Ternengo- Valdengo – Vallanzengo – Valle San Nicolao – Zumaglia

SEGGIO DI VIVERONE – BIBLIOTECA DI VIVERONE – Via Umberto I°109- si recano a votare in questo seggio gli abitanti dei comuni : Viverone- Cavaglià – Dorzano- Magnano - Roppolo - Salussola- Zimone