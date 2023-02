Accordi Disaccordi protagonisti a Palazzo Ferrero

Per l’ultimo martedì del mese, una grande band sul palco di Palazzo Ferrero alle ore 21,30 del 28 febbraio: Accordi Disaccordi special guest Anais Drago.

Accordi Disaccordi è un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale. La band è nata agli inizi del 2012 e il loro repertorio è composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo un personalissimo stile, le più disparate influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, con originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un'iniziale matrice stilistica gipsy jazz, chiaramente influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt.

In quasi dieci anni di attività hanno collezionato più di 2.500 concerti, distribuiti in diversi paesi del mondo, grazie all'organizzazione di diverse tournée in Italia, USA, Australia, Russia, Grecia e Turchia e numerose partecipazioni ai più conosciuti festival europei. Tra le esperienze più importanti si segnalano: sei edizioni consecutive dell'Umbria Jazz Festival, uno dei più noti festival jazz a livello internazionale, con più di 70 differenti concerti, anche in apertura ad artisti del calibro di Paolo Conte, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Chick Corea & Herbie Hancock, Tony Bennet & Lady Gaga, Caetano Veloso & Gilberto Gil; due edizioni di Jazz à Juan, uno dei più importanti festival jazz europei; due edizioni del Festival Django Reinhardt di Samois-sur-Seine, il più famoso festival gipsy jazz al mondo; nel 2018 un lungo tour internazionale, con tappe all'Ambasciata Italiana di Washington, negli U.S.A., nel 2019 nelle Ambasciate Italiane di Melbourne, Sidney e Brisbane in Australia, in quella turca ad Istanbul e in Grecia, all'Athens Technopolis Jazz Festival, oltre a date in Francia, Germania e Inghilterra; tre edizioni del Festival Jazz di Mosca; cinque diverse edizioni del Torino Jazz Festival; due edizioni del Bentivoglio Manouche Festival di Bologna; una partecipazione al Trentino in Jazz, a un'edizione di Un Paese a Sei Corde e molte altre ancora.

Hanno all'attivo cinque album: “Decanter” (2021), "Accordi Disaccordi” (2017), "Live Tracks" (2016), "Swing Avenue" (2015) e Bouncing Vibes" (2013). Mentre i primi tre dischi, insieme ad alcuni brani originali, includono particolari riarrangiamenti di standard jazz e gipsy jazz, di brani pop e di colonne sonore, sono gli ultimi due album a identificare al meglio la matrice stilistica del trio.È infatti in "Decanter" che si trova il miglior resoconto del loro repertorio e della loro inedita produzione, con 11 brani originali scritti dalla band stessa. Non solo gipsy jazz, ma un connubio di stili e ispirazioni, sapientemente dosati. Melodie classiche, suoni latini, influenze blues, progressive e funky e ballad dai suoni cinematografici, influenzano ciascun brano di questo importante album, a conferma dell'innata vena sperimentale della band. Definito dalla critica come un fulgido esempio di nuove sonorità acustiche, "Decanter" è certamente il disco che regala al progetto una posizione di spicco nel panorama jazz nazionale e internazionale.

La stagione 2023 è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella. Martedì 7 marzo è atteso il chitarrista piemontese Luigi Tessarollo con il suo nuovo sestetto.