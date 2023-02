Ubriaca persa percorre a piedi la strada in piena notte, i passanti lanciano l’allarme (foto di repertorio)

Era completamente ubriaca e percorreva a piedi la via per Tollegno, a Biella, creando pericolo alla circolazione. Per questo, alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine segnalando l’accaduto.

Erano da poco trascorse le 2.30 della notte: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale della donna, una 38enne residente in città.