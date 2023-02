Enrico Frandino ricorda Maurizio Costanzo: Colto, profondo, sensibile, dotato di un'ironia intelligente”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ricordo Maurizio Costanzo per averlo conosciuto nel 2006: ero stato invitato con Omar Ronda al Maurizio Costanzo Show. Era stata un'idea di Omar che era stato molte volte suo ospite, io feci un breve intervento di 5 minuti in cui presentai brevemente Pittore dell'anima, il mio primo libro che nel 2004 vendette 10.0000 copie, e Le voci del Silenzio, altro successo che mi valse il titolo di poeta dell'anno nello stesso anno. Ricordo un uomo colto, profondo, dotato di un'ironia intelligente, un uomo sensibile e curioso, non dimenticherò mai quel brevissimo ma importante atto di un percorso tuttora ricco di progetti e impegni dopo 19 anni bellissimi vissuti tra poesia, teatro, musica, arte figurativa. Mi ha addolorato la sua morte e mi sono concesso al silenzio nel ricordo di una persona importante che ha scritto pagine importanti del nostro panorama culturale”.