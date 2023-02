Cossato, scoppia la lite in un parcheggio. Poi un uomo viene colpito al volto da un automobilista (foto di repertorio)

Una lite degenerata con un colpo in pieno volto. Questo sarebbe successo ieri mattina, intorno alle 9, in un parcheggio di Cossato.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine un uomo di 58 anni: lo stesso avrebbe raccontato ai Carabinieri di essere stato colpito alla faccia (non è chiaro se con un pugno o uno schiaffo) da un uomo a bordo di un’auto, al termine di una discussione. La vittima avrebbe inoltre rifiutato le cure in ospedale. Le successive ricerche per identificare il responsabile hanno dato esito negativo.

Altre liti sono state segnalate nel Biellese, con conseguente intervento dei Carabinieri per riportare alla calma le parti coinvolte. Gli alterchi verbali sono avvenuti a Biella, Sandigliano, Vigliano Biellese, Gaglianico e Donato.