Biella, auto urta veicolo in sosta e scappa: amara sorpresa per una giovane (foto di repertorio)

Amara sorpresa per una giovane che ha ritrovato la sua auto danneggiata. Il fatto è avvenuto ieri sera, 24 febbraio, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, un veicolo (non ancora identificato) avrebbe urtato un mezzo in sosta che, a sua volta, ha colpito un altro parcheggiato. Poi si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sul fatto indagano i Carabinieri.