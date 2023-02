Novità e belle notizie dal Rotary di Biella

Grandi novità dal Rotary Club di Biella. Al presidente Franciosi l’onore di annunciare una sequela di notizie riguardanti l’attività e i traguardi di alcuni soci e del club stesso.

Gelsomina Passadore, già Presidente del locale Ordine degli Architetti, oggi componente del Consiglio Nazionale, entra al Rotary di Biella. Amante del territorio biellese, nel corso della sua prolusione ha dato risalto al ruolo sociale dell’architetto e dell'architettura al servizio della qualità della vita, del bene comune e della sostenibilità. Afferma infatti che: “in termini progettuali l'architetto deve assicurare la realizzazione di edifici sostenibili adatti ad offrire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e la neutralità climatica entro il 2050. Si debbono creare edifici, spazi e comunità che siano responsabili dal punto di vista ambientale, economicamente sostenibili e socialmente equi”.

Ma le novità e i traguardi di questi ultimi giorni riguardano altri due soci del club, il Dottor Roberto Polastri per la nomina a Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Asl di Biella e l’imprenditore Benedetto Lavino, eletto presidente di Cosmetica Italia, l’associazione italiana delle imprese cosmetiche, mentre all’imprenditore Enrico Botto Poala è stata assegnata la Paul Harris Fellow, per la lunga militanza nel Club e per il suo spirito di servizio. La serata conviviale del 20 febbraio ha invece visto un relatore d’eccezione: il Prof. Francesco Siclari.

Medico dal curriculum impressionante che, accanto a una grande carriera che l’ha visto dirigere importanti strutture sanitarie in vari Paesi europei e in America, ha infatti seguito anche un percorso accademico di grande rilievo sino alla cattedra di chirurgia all’Università di Ginevra e ancora recentemente, come consulente in cardiochirurgia presso la prestigiosa Clinica Hirslanden di Zurigo e la Clinica Moncucco di Lugano. Socio del Rotary Club di Lugano Lago, contrariamente a quanto immaginato, anziché parlare di medicina, si è esercitato con successo in un’appassionante prolusione giocando con figure retoriche e miti per trattare argomenti apparentemente lontani ma in realtà strettamente connessi tra loro e profondamente intrinsechi all’animo umano nonché nel loro rapporto con la tecnologia.

Sono forse i miti mere allegorie? Oppure spesso interpretano eventi più o meno reali del contesto storico nascondendo insegnamenti di profondo significato? “Non può Prometeo essere considerato il primo -utilizzatore- della tecnologia per aver rubato il fuoco donandolo agli uomini contro il volere di Zeus insieme all’intelligenza e alla memoria sottratte ad Atena? Gli uomini” afferma, “in tutte le epoche, hanno cercato di governare le forze che non conoscevano. Qual è però il messaggio dei miti? Nel mito di Prometeo la punizione lo colpisce per non essere in grado di controllare una tecnologia pur avendo la presunzione di farlo. Nel mito di Pandora la punizione giunge per la curiosità in violazione dei divieti. In sostanza: il desiderio di usare la tecnologia non già solo per amplificare le facoltà umane per interagire al meglio con l’ambiente che ci circonda ma anche, e talvolta soprattutto, per dotarsi di superpoteri”.

La prevalenza del funzionamento di una parte del cervello rispetto alle altre determina il comportamento della persona, ciò vale anche nei rapporti con la tecnologia, che in sé, ovviamente non è né buona né cattiva. Tutto dipende dall’uso che ne facciamo. Ecco quindi che il focus si concentra sul comportamento dell’uomo, che può essere passivo o propositivo con la ricerca dell’ottenimento del massimo dalle possibilità dell’innovazione, o di rifiuto. Alcune brevi riflessioni hanno riportato l’uditorio al tema già tratteggiato dall’Architetto Passadore ossia: “lo sviluppo tecnologico è inarrestabile e il controllo della tecnologia diventerà sempre più complesso, quindi, la sostenibilità dello sviluppo per il pianeta deve essere una priorità da soddisfare mediante l’informazione e l’educazione delle nuove generazioni, le quali devono essere consapevoli che è errato pensare troppo all’individuo e poco alla specie, ricordando sempre che, secondo il famoso detto swahili, la terra non ci appartiene, l’abbiamo avuta in prestito dai nostri nonni per i nostri nipoti”.

Aveva forse ragione Zeus a punire chi aveva la presunzione di usare la tecnologia senza esserne capace? Un’ultima buona notizia che coinvolge l’intera cittadinanza ha chiuso queste due settimane di Rotary Biella: l’approvazione da Evanston (U.S.A.) di un Global Grant per donare all’ospedale di Biella uno STAN per la Cardiotocografia.