Auto con cambio automatico: vantaggi e svantaggi

Chi sta pensando di acquistare un’auto, la prima distinzione che fa è tra modelli nuovi ed usati ma c’è anche l’importante differenza tra quelle a cambio automatico e cambio manuale. Oggi, con l’aiuto di Gruppo Marino, concessionaria che propone in vendita auto con cambio automatico usate a Bari, esploriamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di modelli.

Il successo delle auto con cambio automatico

Negli ultimi anni le auto con cambio automatico hanno registrato un forte aumento di popolarità, grazie alla loro facilità e comodità di utilizzo. Il cambio automatico è un tipo di trasmissione che cambia automaticamente le marce mentre l'auto è in movimento; il cambio è collegato al motore dell'auto ed è responsabile del controllo della velocità e dell’andatura del mezzo. In un'auto con cambio automatico, il conducente deve solo selezionare la marcia desiderata (ad esempio, guida, retromarcia, parcheggio) e il cambio fa il resto.

Le tecnologie a cambio automatico più comuni di quelle manuali e si trovano spesso nelle auto con motori più grandi, come i SUV e i camion ma sono molto diffuse anche nei veicoli di lusso, in quanto garantiscono una guida più fluida e possono essere più confortevoli per i viaggi più lunghi.

Vantaggi dei cambi automatici

Il principale vantaggio delle trasmissioni automatiche è la loro praticità. Richiedono un minore sforzo da parte del conducente, in quanto l'auto cambia automaticamente le marce; questo rende la guida più facile e piacevole, poiché il conducente non deve preoccuparsi di cambiare manualmente le marce.

Garantiscono anche una guida più fluida rispetto a quelle manuali, in quanto sono in grado di cambiare le marce in modo più rapido e preciso; ciò può essere particolarmente vantaggioso quando si guida su terreni difficili o su strade tortuose.

Le auto con cambio automatico garantiscono inoltre una migliore efficienza dei consumi e sono più facili da mantenere rispetto alle trasmissioni manuali. Inoltre, riducono le possibilità di stallo o di arretramento su colline ripide poiché pensa a tutto il mezzo. Possono essere più comode per i viaggi più lunghi, consentono all'auto di cambiare marcia in modo più rapido e preciso, riducendo i sobbalzi e gli scossoni che il guidatore può provare durante la guida.

Svantaggi dei cambi automatici

Nonostante i numerosi vantaggi, le auto con cambio automatico presentano alcuni svantaggi che gli automobilisti devono tenere presenti.

Lo svantaggio più significativo è il loro costo. Le auto con cambio automatico sono più costose di quelle manuali e anche i ricambi e l'assistenza possono essere costosi. Inoltre, le trasmissioni automatiche non sono durevoli come quelle manuali; sono più complessi e richiedono una maggiore manutenzione, che può risultare costosa nel tempo.

Un altro svantaggio dei cambi automatici è che possono essere meno reattivi di quelli manuali. Ciò può essere particolarmente evidente quando si guida su terreni collinari o montuosi, in quanto l'auto può impiegare più tempo per cambiare marcia.

Come guidare con un cambio automatico

La guida di un cambio automatico è generalmente più semplice di quella di un cambio manuale. Il conducente deve solo selezionare la marcia e il sistema si occuperà di tutto il resto. Quando si guida un cambio automatico, è importante prestare attenzione al numero di giri dell'auto (giri al minuto); il motore non deve essere portato ad un numero di giri troppo alto, poiché ciò può danneggiare il cambio. Inoltre, è importante usare con attenzione i pedali del freno e del gas, in quanto ciò può influire sulle prestazioni dell'auto. Una frenata brusca può causare un cambio troppo rapido, mentre un'accelerazione brusca può causare un cambio troppo lento.

Acquistare un’auto usata con cambio automatico

Mentre il settore delle auto ibride segna punteggi importanti di aumento di vendita, possiamo dire che è ancora il mondo dell’usato a trainare il settore. Acquistare un’auto usata è sicuramente vantaggioso dal punto di vista economico e gestionale ma perché prediligere proprio un modello con cambio automatico? Soprattutto i modelli a km zero, sono stati utilizzati pochissimo e sono la scelta ideale per chi si muove in città così da evitare problematiche nel traffico e stress alla guida; è stato anche dimostrato che non avendo il problema della frizione vengono ridotti gli interventi di riparazione dal meccanico. Le auto usate a km zero con cambio automatico sono perfette per chi desidera maneggevolezza in città ma anche per chi pratica tratte più lunghe in autostrada; insomma possono essere una buona scelta per limitare i consumi del carburante e migliorare il comfort alla guida.