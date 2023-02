Caffè del Benessere, nuovo incontro: si parla delle demenze

Dopo l'incontro al Favaro sulle problematiche degli anziani che vivono soli, martedì 28 febbraio alle ore 15 nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso il nuovo punto di incontro rappresentato dall'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali, ed avrà come relatore il Geriatra Bernardino Debernardi che tratterà l'argomento "Le demenze: la situazione Biellese e il progetto "AccompagnaMenti".

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca) e per i prossimi due anni dedicherà ampio spazio a questo tema assistenziale, spiegando le problematiche delle persone con demenza e dei loro caregiver e le opportunità che il progetto offre. Nel corso dell'incontro verranno analizzate l'incidenza delle varie forme di demenza, la situazione Biellese con riferimento a quello che è stato il percorso sanitario e soprattutto assistenziale che ha portato alla progettazione di "AccompagnaMenti" ed al suo finanziamento da parte della Fondazione.

Ovviamente ci sarà un riferimento a quelle che sono le principali manifestazioni delle demenze con particolare riguardo ai disturbi del comportamento. Verranno analizzati anche le problematiche assistenziali dei famigliari e di chi assiste le persone con demenza. Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio.