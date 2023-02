Due volontari biellesi sono partiti per la Turchia, sui luoghi del terremoto, per supportare la popolazione FOTO

Due volontari del Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Biella, Ivano Bonadio e Guido Simonetti, sono partiti da Malpensa e sostituiranno, insieme ad altri volontari piemontesi, il personale già presente in servizio all'Ospedale da campo della Protezione Civile in provincia di Antiochia, nell'area di Dafne, per il supporto logistico.