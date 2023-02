AIB provinciale biellese, mattinata di formazione comunicazioni radio negli interventi FOTO

Una buona comunicazione tra i volontari dell'Antincendio Boschivo è indispensabile per coordinare e gestire le fasi di intervento e per contribuire alla sicurezza degli operatori. La costante formazione sulle tecniche operative migliora l'efficienza organizzativa delle attività di soccorso. Questa mattina, 25 febbraio, Marco Restivo, uno dei responsabili regionali delle comunicazioni radio, ha formato i Co-Aib, volontari che grazie all'esperienza maturata sul fuoco collaborano con i Vigili del Fuoco nella gestione dell'attacco agli incendi boschivi, con l'obiettivo di arrivare ad un sempre migliore livello di comunicazione operativa.

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione tra gli operatori a terra e gli elicotteristi, che negli incendi, soprattutto in zona impervia, attaccano il fuoco dall'alto, è intervenuto un tecnico della Sky Aviation che ha illustrato quali sono le regole di comunicazione per una comprensione immediata dello scenario e delle azioni di intervento necessarie, tra personale di terra e personale in volo.

La formazione continua rende i volontari del corpo AIB del Piemonte sempre più professionali e facenti parte del fiore all'occhiello dell'intera Protezione Civile della regione, riconosciuta come una delle migliori.