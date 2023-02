Bi-NEPAL, pronto il progetto per la scuola di Lokhim

Riceviamo e pubblichiamo:

"Carissimi, nella precedente newsletter vi ho segnalato la necessità di costruire un edificio scolastico in un villaggio ‘dimenticato’. Il villaggio si chiama Lokhim ed è nei pressi di Kurima, il villaggio di origine di Lakpa Temba Sherpa, che molti di voi conoscono.

I nostri amici nepalesi non hanno perso tempo e si sono fatti redigere un progetto per la costruzione di una casa con tre aule scolastiche per l'importo di 4.076.604,50 Rupie Nepalesi (29mila euro al cambio di 140,88 NPR/Euro del 10 febbraio).

Ora le nostre casse non dispongono dell’intera cifra ma siamo abbastanza vicini. Confidiamo quindi nella partecipazione di voi amici, affinché anche i bambini di quella zona non debbano più compiere lunghi percorsi per recarsi a scuola: riducendo le loro difficoltà si ridurrà anche il fenomeno dell’abbandono.

Vi ricordo che stiamo organizzando un viaggio in Nepal per il mese di novembre 2023. A breve dovremmo chiudere le iscrizioni per procedere all’acquisto dei biglietti aerei. Per questo gradirei avere un riscontro da parte di tutti coloro che sono interessati al viaggio. Sono a disposizione per ulteriori informazioni in merito.

A novembre potremmo anche partecipare all’inaugurazione della scuola di Lokhim, che porterà sulla facciata il logo della Bi-NEPAL.

Per ulteriori informazioni e contatti: www.bi-nepal.it ; bi.nepal.2017@gmail.com ; +393388988349.

Un abbraccio e un Namasté a tutti"