Tennistavolo, sconfitta amara per Splendor

C'è delusione allo Splendor Tennistavolo: dopo una partita tiratissima Capodiferro &C. cadono nella sfida decisiva per entrare nella finale regionale di Coppa Italia cedendo per 3 a 2 al forte San Salvatore Monferrato in trasferta. Partono bene i cossatesi con la vittoria nel doppio con Trevisan e Capodiferro.

Poi però Pronesti si inceppa e cede per 3 a 1 mentre Trevisan perde nettamente 3 a 0. Ci pensa Bianchetto a portare tutto in parità, e nell' incontro decisivo Michele Capodiferro si arrende al forte giocatore del Monferrato per 3 a 0. Ora resta la speranza di accedere alla fase finale regionale: c'è, infatti, la speranza di essere ripescati come seconda.