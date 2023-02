Lo spettacolo del Winter Triathlon e dell’ICE Duathlon: grandi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo apice italiano ad Asiago, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale dell’altopiano dei Sette Comuni, sono andati in scena nell’ordine, sabato 18 febbraio, la gara di ICE Duathlon Giovanile e Age Group e domenica 19 febbraio i Campionati Italiani di Winter Triathlon Assoluti e di Categoria e i Campionati Italiani Junior, seguiti dalle Gare Promozionali di Winter Triathlon dedicate ai più giovani.

Splendida l’organizzazione che, nonostante temperature non propriamente invernali, ha preparato alla perfezione lo scenografico Campo Gara, meteo perfetto e grande partecipazione di Atleti provenienti da molte Regioni italiane. Sabato 18 febbraio si è disputata la spettacolare gara di ICE Duathlon (run su neve, mtb su neve e run su neve). Tra i Giovani prova molto positiva per Marco Turbiglio, negli Esordienti, sempre in lotta per la vittoria finale, che ha conquistato un meritato argento, buona prova tra gli Youth A, nonostante qualche acciacco fisico, per Leonardo Chierotti, 6°, e Tommaso Strazzari, 8°.

Nella gara Age Group, strepitoso Oro tra gli M7 per un “giovanotto” del ’49, Michele Vanzi, grazie a tre frazioni regolari e positive. Domenica 19 febbraio nella gara di Campionato Italiano Junior (dove potevano concorrere anche gli Youth B) grande soddisfazione per l’oro conquistato dal cuneese Riccardo Giuliano, autore di tre frazioni di ottimo livello e che ha posto il sigillo alla sua prestazione con un’ultima frazione di fondo perfetta bissando così il successo Europeo conquistato nel Principato di Andorra. Nelle categoria Junior Femminile ottima prova per la torinese Ludovica Sabbia, che con la frazione di mtb di alto livello, ha conquistato l’argento italiano, da segnalare che l’atleta (nata nel 2007) è al primo anno di categoria Youth B. Nella gara di Campionato Assoluto e di Categoria ancora grandi prestazioni per gli atleti in verde-turchese-oro.

Tra le M3 splendido argento, per il Coach giovanile Maria Angioni che ha dimostrato, ancora una volta, un ottimo feeling con la difficile disciplina. Al maschile, ancora una medaglia d’argento dopo quello Europeo, per il cuneese Guglielmo Giuliano tra gli U23, di grande spessore qualitativo le sue frazioni podistiche e di Mtb. Ancora un podio per il brillante valdostano Davide Bajo, che è salito sul podio, conquistando il bronzo tra gli S2. Ottimi piazzamenti per il torinese Carlo Sabbia, 9° tra gli M3 (per lui una frazione di mtb al top) e per il valsesiano Andrea Mattiazzo, 13° tra gli M1. Dopo le gare di Campionato Italiano di Winter Triathlon sono andate in scena le Gare Giovanili, con ancora grandi soddisfazioni per il Team valdostano.

Tra gli Youth A 10° posizione per Tommaso Strazzari e negli Esordienti un prestigioso 5° posto per Marco Turbiglio. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare di Winter Triathlon e sulla stagione del Duathlon.