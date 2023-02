Milleproroghe, Pella: “Forza italia si conferma dalla parte di famiglie, imprese, enti locali e regioni”

“Il decreto Milleproroghe contiene importanti proroghe di norme vigenti ma soprattutto introduce disposizioni importanti e urgenti a favore di cittadini e imprese. Questa è l’ottica con la quale Forza Italia ha lavorato al provvedimento, contribuendo con i suoi emendamenti a migliorarlo, con un unico obiettivo: rispondere efficacemente alle istanze del mondo del lavoro e degli enti territoriali che noi ci fregiamo di garantire ed aiutare”. Lo ha detto in Aula Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio della Camera, durante la dichiarazione di voto.

“Capitolo sanità sul quale è stato fatto un egregio lavoro da parte dei colleghi di Fi e dalla presidente Licia Ronzulli: abbiamo dato risposta alla grave carenza di personale nella sanità, stabilizzando non solo il personale sanitario ma anche quello amministrativo. Non solo. Abbiamo approvato uno stanziamento di 50 mln di euro per la riduzione delle liste di attesa e prorogato la ricetta elettronica che ha dimostrato tutta la sua utilità. Forza Italia dimostra di dare seguito al principio cardine, da sempre professato dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, del valore e delle priorità da attribuire ai temi di sanità, cura e benessere”, ha spiegato.

“Sugli enti locali: abbiamo varato norme a favore di quelli non in equilibrio finanziario, dando loro la possibilità di un accordo per il riequilibrio dei conti. Abbiamo posto rimedio alla grave carenza di segretari nei piccoli comuni e, infine, dato la possibilità di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale dei mutui e la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui. Forza Italia è il vero partito in questo Parlamento che ha a cuore il tema degli enti locali, degli amministratori, dei loro sindaci e dei loro assessori che, con garbo, con rispetto e devozione, danno il proprio tempo al bene comune del nostro Paese”, ha aggiunto.

“Sulla questione dei balneari, dopo un ampio confronto, sono stati approvati 3 emendamenti con i quali si prorogano le concessioni di un anno, si concede più tempo per la mappatura degli stabilimenti e, infine, si istituisce un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo. Come Forza Italia siamo soddisfatti di aver ottenuto tali importanti risultati in favore del settore, confermandoci dalla parte di un Paese che ha oltre 7.000 chilometri di coste e deve tutelarne gli interessi. I titolari e i lavoratori delle migliaia di imprese del settore, finalmente, potranno affrontare con serenità la prossima stagione e investire nelle loro attività. Parliamo di 30.000 imprese del settore turistico balneare, di cui 7.000 che gestiscono direttamente stabilimenti balneari e circa 23.000 operatori che erogano servizi accessori all'indotto. Il gruppo di Forza Italia conferma qualità e capacità di proporre soluzioni, esprime un ottimo gioco di squadra, su impulso del presidente Silvio Berlusconi e grazie all’ottima regia dei capigruppo Ronzulli e Cattaneo” ha concluso.