I consigli di newsbiella.it del fine settimana 24, 25 e 26 febbraio

Venerdì 24 febbraio

- Cossato, alle 20,45 A un anno dall’inizio della guerra Russia - Ucraina CELEBRIAMO LA PACE Ritrovo nella chiesa parrocchiale di San Defendente

- Gaglianico, ore 20.30 Auditorium Comunale di Gaglianico “Festa dell’atletica” del Comitato Provinciale BIELLA / VERCELLI

- Biella, alle ore 18 il Comitato Biellese per Elly Schlein si ritroverà ai Giardini Zumaglini insieme all'On. Chiara Gribaudo. Durante la passeggiata in via Italia e in centro città, si parlerà di lavoro e lotta alle diseguaglianze con i presenti e con chiunque abbia voglia di discutere sul tema.

- Biella, h.17.30 ritrovo al Battistero organizzato da Luminosa, un momento di riflessione a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina

- Andorno, ore 21.00 presso i locali della Biblioteca “Mario Vietti” in Piazza Unità d’Italia 1 Giulio Pavignano presenta Terzine di Sangue

- Vigliano, dalle 9 alle 12 nella Biblioteca letture con la scuola dell’infanzia Vigliano Centro; poi, la biblioteca andrà in trasferta all’asilo infantile “Mazzuchetti” e all’infanzia “Villaggi Rivetti”.

- Dalle 10 nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Biella e in Biblioteca Ragazzi, seduti in cerchio, si tesserà insieme il filo delle storie

- Occhieppo Superiore, dalle ore 14.30, poi, a Villa Mossa, con la Biblioteca di Occhieppo Superiore, ritrovo aperto alle storie lette dai volontari; dalle 16, fiabe e storie lette dai bambini e dalle bambine.

- Biella, giardini Arequipa, dalle 17.30 nidi e materne della città accenderanno l’ascolto seduti in cerchio.

- Biella, dalle 18,30 porte aperte alla biblioteca Ragazzi

- Cossato, porte aperte alla biblioteca

- Pollone, dalle 20 alle 21, si andrà con torcia e cuscini.

- Vigliano, “Interscambi Coreografici” organizzata dalla Fondazione Egri per la Danza dalle 17 e alle 19 in palestra

- Biella Museo Territorio, Biella, via Quintino Sella 54/b La mummia femminile di Asti: un cold case dall’antico Egitto

Sabato 25 febbraio

- Mongrando, 8° edizione di “Mongrando in alto”

- Biella, dalle 11 alle 17 Mototerapia in piazza Vittorio Veneto/Via Italia

- Cavaglià, alle ore 18,00 presso il locale “La pizza che vuoi tu”, tutti i giovani dai 15 ai 19 anni sono invitati a prendere parte all’incontro di presentazione del Progetto “Gruppo di Partecipazione Giovanile”

- "Una galleria di luci" lungo il percorso della tramvia Biella - Oropa

- Gaglianico, fagiolata degli alpini dalle 15,30

Domenica 26 febbraio

- Bielmonte, dalle 10 alle 16 evento organizzato dall’Associazione SciaLis in collaborazione con la Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte.

- Ronco, carnevale e fagiolata dalle 14

- Biella Piazzo, fagiolata degli Amici del Piazzo

- Ponderano, dalle ore 14,30 carnevale dei bambini organizzato dalla Pro Loco