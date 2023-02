Tutto pronto a Viverone per il Carnevale. Si comincia sabato 25 febbraio con la gran Fagiolata a offerta libera, in programma alle 12 presso il Polivalente. Seguirà, dalle 15.30, la festa in piazza con giochi e animazioni. In caso di maltempo i festeggiamenti in piazza Agorà saranno annullati.