Un uomo di 42 anni di Cercenasco ha perso la vita in un incidente mortale, stamattina verso le 7,30. Lo scontro è avvenuto sulla Provinciale 139, tra Airasca e Volvera. La vittima viaggiava su una Fiat Punto in direzione Volvera e si è scontrato con un Ford Transit, che procedeva in senso opposto.

La sua vettura è finita fuori strada e i soccorsi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Pinerolo, i carabinieri di None e la polizia stradale.