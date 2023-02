E' stato grazie alle segnalazioni dei cittadini al nucleo dei Carabinieri di Andorno, che l'associazione Nata Libera nella mattinata di oggi 24 febbraio ha recuperato 2 germani reali, un maschio e una femmina, nel giro di appena mezz'ora.

Un primo volatile è stato recuperato in un cortile in via Perosi, e un secondo poco dopo in via Gagliardini. Entrambi gli animali sono in buone condizioni di salute.

Saranno liberati al lago di Viverone.