Cantiere in via Cucco a Biella sotto sequestro

"Area sottoposta a sequestro preventivo ex articolo 321 CPP". Recita così il cartello che è stato affisso oggi venerdì 24 febbraio dallo SPreSAL in via Cucco a Biella.

Da giorni era stato aperto il cantiere per il rifacimento di un'abitazione, che però solo mercoledì 22 era entrato nel vivo con la sua demolizione. Per cause ancora da accertare dei calcicacci sono però caduti sul balcone e nella grondaia della casa vicina. Immediato a quel punto l'arrivo dei Vigili del Fuoco, Polizia Locale e SPreSAL (Leggi qui Cantiere in via Cucco)