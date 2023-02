A Biella come Roma, uno striscione per Cospito

Ieri è apparso un striscione sull'Altare della Patria a Roma per Cospito, e oggi venerdì 24 febbraio ne è apparso uno anche a Biella in via Carso, a un cancello deli ex Rivetti.

"Alfredo libero" recita lo striscione, con la "A" cerchiata simbolo più famoso di tutto il movimento anarchico, sulla "A" di Alfredo.