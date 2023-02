Un tuffo nel passato alla riscoperta di Villa Salino. L'appuntamento è in programma a Cavaglià domenica 26 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Come raccontato dagli organizzatori “entra nella Villa non come spettatore ma da protagonista. Trasformati in un cavagliese del XIX secolo, assapora la semplicità del mondo rurale e immedesimati nei signori dell'epoca". Per info: 347.7807689.