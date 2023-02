Cossato, ecco il bando utenze domestiche per le famiglie in difficoltà economica

Il comune di Cossato rende noto che dal 9 gennaio al 31 marzo possono aderire al “Bando Utenze Domestiche” i nuclei familiari residenti a Cossato che si trovino in una situazione di difficoltà economica anche a seguito dei rincari energetici.

I richiedenti dovranno inviare via mail all’indirizzo sociali@comune.cossato.bi.it

Il modulo di cui sopra debitamente firmato e relativi allegati ivi indicati.Per la sola utenza impossibilitata all’invio tramite mail, è concessa la possibilità di consegnare entro e non oltre le ore 23:59 del giorno venerdì 31 marzo la documentazione d’istanza presso l’edificio comunale di Villa Ranzoni – via Ranzoni n. 24 - unicamente previo appuntamento al numero telefonico 015/9893507 - 015/9893510; nello stesso luogo è liberamente ritirabile dall’utenza la modulistica cartacea necessaria per formulare l’istanza.

Per assistenza alla compilazione dell’istanza è possibile fissare un appuntamento telefonando nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al numero telefonico 015/9893507 – 015/9893510.