100 anni di Lilt: oggi il collegamento con il Ministro Schillaci e domani la presentazione del totem dedicato a Valentini

In dirittura di arrivo gli eventi del Centenario Lilt questo fine settimana.

Alle 15 di oggi venerdì 24 febbraio il Ministro Orazio Schillaci interverrà in diretta video durante l’Assemblea Nazionale LILT che si terrà presso la Sala Conferenze dell’Agorà Palace Hotel in Via Alfonso Lamarmora 13/A a Biella.



Dopo l’intervento del Ministro l’Assemblea procederà a porte chiuse solo per i Presidenti Provinciali e delle Città Metropolitane e ai Coordinatori Regionali



Domani, sabato 25 febbraio, alle 10 è invece prevista l' apertura dei lavori e i saluti della Presidente di LILT Biella Rita Levis e del Presidente LILT Nazionale Prof. Francesco Schittulli.



A seguire:

Intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin



Nel corso della mattinata verrà consegnata simbolicamente al Prof. Manzoni, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biella, la cifra raccolta in occasione della Pigiama Run 2022 e destinata ai bambini biellesi in terapia oncologica.



A conclusione dell’evento verrà presentato il totem dedicato al Dott. Valentini, un’opera che unisce concettualmente Spazio LILT, realizzato grazie all’impegno del Presidente Valentini durante il suo mandato, e il territorio biellese.