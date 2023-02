Provincia d Biella, nuovi bandi di finanziamento per gli Enti locali

La Provincia di Biella segnala nella pagina Ufficio Europa Informa, alcuni bandi di finanziamento con scadenza nei prossimi mesi.

Il programma Mangiaplastica finanzia l'acquisto di un solo eco-compattatore per i Comuni con meno di 100 mila abitanti e di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti per i Comuni con una popolazione superiore. In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di: 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media; 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.

Il bando LIFE 2023 sarà pubblicato a partire da metà aprile.

I bandi per la transizione verso l'energia pulita dovrebbero essere pubblicati a partire da metà maggio.

Dal 25 al 28 aprile, l'Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l'ambiente CINEA organizzerà una serie di sessioni informative virtuali per guidare i potenziali candidati nella preparazione della proposta progettuale, mentre all'inizio di giugno 2023 si terrà una sessione informativa dedicata alle specificità dei bandi per la Transizione energetica pulita.