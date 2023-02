FESR, un'opportunità per lo sviluppo intelligente e sostenibile dei territori: l'incontro con la Regione (foto di N. Rasolo per newsbiella.it)

Il Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per consolidare la coesione economica e sociale, correggendo gli squilibri fra le regioni. E’ finalizzato a sostenere lo sviluppo intelligente e sostenibile dei territori, co-finanziando interventi nell’ambito dell’innovazione e della ricerca, del sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio e per la realizzazione della agenda digitale europea.

Per presentare al meglio quelle che sono le opportunità la Regione Piemonte in accordo con Unioncamere ha realizzato una serie di incontri sul territorio per promuovere la diffusione delle informazioni necessarie. Giovedì 23 febbraio è stato il turno di Novara, sede in cui gli Assessori Marnati e Tronzano, con la collaborazione dei dirigenti regionali Crotta e Fenu hanno relazionato a una platea interessata le proposte. Ultimo appuntamento a Torino il prossimo 8 marzo.