Da domenica brusco calo delle temperature, in arrivo nevicate fino a bassa quota

Una circolazione depressionaria, attualmente posizionata sull’Europa sudoccidentale, nel corso della mattinata di domenica si muoverà verso est, andando a posizionarsi tra le Baleari e la Sardegna, richiamando correnti fredde di origine artica continentale che faranno irruzione sulla pianura Padana e determineranno un progressivo peggioramento in giornata.

A scriverlo Arpa Piemonte sul proprio sito web. E aggiunge: "Da domenica è previsto un brusco calo delle temperature e della quota dello zero termico, una decisa intensificazione dei venti sui rilievi meridionali e sulle aree collinari e precipitazioni inizialmente a carattere sparso, nevose da quote collinari fino a metà giornata, più diffuse dal pomeriggio, quando andranno intensificandosi sui settori occidentali e sudoccidentali e contemporaneamente la quota neve si porterà su valori prossimi alle pianure. Domenica mattina sono previste precipitazioni deboli sparse sul settore orientale e sulla fascia pedemontana occidentale, via via più diffuse e di intensità moderata dal pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali. La quota neve è attesa in calo dai 500-700 m a metà giornata fino ai 200-300 m nel corso del pomeriggio. A causa dell’incertezza sulla posizione e sulla traiettoria del minimo al suolo, si rende necessario seguire i prossimi aggiornamenti che permetteranno di definire meglio l’evoluzione delle condizioni meteorologiche delle prossime giornate".