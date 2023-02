Al via il progetto Bi.lanciare rivolto alle mamme, per aiutarle a conciliare tempi di vita e lavoro, VIDEO

Al via il progetto Bi.lanciare rivolto alle mamme, per aiutarle a conciliare tempi di vita e lavoro

1,3 milioni di euro per promuovere il lavoro femminile, offrire strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e privata e mettere a disposizione servizi educativi di qualità per 300 donne e 300 bambini e bambine biellesi: sono questi i numeri di Bi.lanciare, l'innovativo progetto presentato il 22 febbraio 2023 a Palazzo Gromo Losa.

Un nuovo hub di conciliazione tra vita e lavoro, sostenuto nell'ambito della Call for Action Equilibri - Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi educativi di bambine e bambini, fortemente voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo che hanno promosso insieme l'iniziativa nella consapevolezza che l'occupazione delle donne e la creazione di strumenti idonei ad aiutarle nel difficile bilanciamento tra esigenze lavorative e familiari rappresentano la chiave per costruire territori più inclusivi, coesi e capaci di guardare al futuro.

“La promozione delle pari opportunità per tutti, in particolare per le donne e le giovani generazioni - sostiene Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo - costituisce uno degli elementi centrali della nostra strategia"

“Il primo grande cambiamento - dichiara Franco Ferraris, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - è sempre in primo luogo un cambiamento culturale, è questa la sfida che oggi il Biellese si pone con Bi.lanciare "

“In Italia sono occupate poco più di una donna su due - commenta Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo -. Si tratta del 51,7% delle donne contro una media europea del 65,7%".



“La Fondazione - spiega Andrea Quaregna, Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - , investirà risorse per 400 mila euro sul progetto Bi.lanciare che è frutto di un ampio lavoro di coprogettazione nato dagli stimoli e dalle evidenze emersi da OsservaBiella "

“Il Biellese - dichiara Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere - ha un’occasione preziosa per creare un’infrastruttura sociale composita, in cui la comunità si immagina e rinnova a partire dalla conciliazione tra vita e lavoro".